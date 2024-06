Inaugurato tra le polemiche l’ambulatorio di Pian del Voglio

Apertura con polemica per il nuovo ambulatorio Ausl inaugurato lunedì scorso a Pian del Voglio. Un nuovo servizio figlio di una progettualità specifica per la montagna, approvato dalla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria Metropolitana con l’obiettivo di migliorare e potenziare la risposta assistenziale e di presa in carico dei bisogni di salute di bassa complessità dei cittadini, che sarà erogato da medici ed infermieri dello stesso 118. Un servizio che accresce la distribuzione di servizi a livello territoriale nella valle del Setta, ponendosi in stretta connessione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, al fine di garantire continuità informativa e clinico-assistenziale in una logica di rete integrata che sostiene le linee di sviluppo e valorizzazione delle cure primarie, operando nei giorni feriali dalle 8 alle 20, ossia in giorni ed orari durante i quali la guardia medica non è in servizio, proprio per evitare inutili sovrapposizioni.

Ma i medici di famiglia protestano, perchè vedono ’ridimensionato’ il loro ruolo. A sostenerlo è Salvatore Bauleo, segretario generale della Federazione Italiana Medici di medicina genarale (Fimmg) di Bologna, che parla di "scelte sbagliate dei dirigenti dell’Ausl". "L’ambulatorio di Pian del Voglio - spiega Bauleo-, sarà aperto dalle 8 alle 20 e ospiterà medici ad attività oraria che svolgeranno sostanzialmente le stesse funzioni che, ordinariamente, sono garantite dai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta. Allora perché questa decisione dell’azienda- si chiede la Fimmg- perché creare, a spese dei contribuenti, un ambulatorio in cui si effettueranno prestazioni che possono essere assicurate dai medici di fiducia dei cittadini, quindi con maggiori garanzie e minori spese?". Ma forse, avanza l’ipotesi il segretario della Fimmg, per l’Ausl "è più strategico investire risorse per sostituire, un passo alla volta, la figura del medico di fiducia con medici ad attività oraria che si avvicendano in ambulatori finora sconosciuti ai cittadini".