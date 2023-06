Inaugurato un nuovo mezzo di trasporto a Zola Predosa per Auser Bologna

Un nuovo mezzo di trasporto a disposizione di Auser Bologna e incontri sulla responsabilità sociale per alcuni studenti dell’istituto comprensivo di Zola. Con queste due iniziative Pmg Italia società benefit, con il sostegno istituzionale di Fondazione Conad ets, ha promosso la cerimonia di inaugurazione di un un veicolo attrezzato per effettuare servizi di accompagnamento gratuiti a favore delle persone con fragilità in tutto il territorio circondariale. "Erano presenti le istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa presso la sede locale di Auser, dando così un contributo al sostegno delle attività di questa associazione mirata ad aumentare il livello di autonomia e inclusione delle persone seguite", spiegano i vertici di Pmg che per il prossimo anno scolastico hanno messo a disposizione di alcuni studenti zolesi la partecipazione a un evento scolastico di formazione sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e l’inclusione delle persone più fragili. "Siamo felici che Conad Nord Ovest abbia aderito a questo progetto perché sensibilizza le nuove generazioni alle esigenze del territorio e crea reti virtuose tra istituzioni, imprese ed enti del terzo settore, per migliorare il benessere della Comunità" aggiunge Maria Cristina Alfieri, direttrice della fondazione Conad ets.