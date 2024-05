Inaugurazione del sentiero e del Ponte di Castrola

E’ tutto pronto per la riapertura dell’antico ponte di Castrola. Venerdì 17 maggio alle 11 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del restauro del ponte sul torrente Limentra e del sentiero di collegamento tra Castel di Casio e Camugnano. Alle ore 10 è fissato il ritrovo in località Molino di Casio con trasferimento a piedi presso il Ponte di Castrola per il taglio del nastro e la foto di gruppo. Alle 11.15 gli ospiti si sposteranno presso la sala dei novanta della Rocchetta Mattei per presentare i lavori realizzati, a due anni dalla prima illustrazione del progetto.

I primi interventi saranno di Tiberio Rabboni, presidente Gal Appennino bolognese, la società consortile che ha finanziato l’intervento e dell’’ingegnere Davide Brentazzoli del consorzio Bonifica Renana, l’ente che ha progettato e diretto i lavori di restauro. A seguire i contributi di Valentina Borghi, presidente del consorzio Bonifica Renana, Renzo Zagnoni dell’associazione Nuèter, Antonella Lizzani e Paola Venturi Beccari in rappresentanza del Cai Alto Reno e Bologna.

"Sono lieto di invitare tutti gli interessati a questa cerimonia che vuole restituire al territorio ciò che gli appartiene: il ponte medievale di Castrola - ha detto il presidente Gal Tiberio Rabboni-. Dopo alcuni decenni di inagibilità e rischio di crollo, nel 2000 l’associazione Nueter ha proposto un appello alle istituzioni locali per il restauro, seguito da una manifestazione popolare nel 2018. Nel 2021, a fronte del silenzio, il Gal ha deciso di farsi carico dell’intervento, così da arricchire di un importante tassello il potenziale turistico dell’Appennino".

Fabio Marchioni