Inaugurato il giardino di Villa Spada a Bologna, il sindaco: “E’ un gioiello che torna a splendere”

Bologna, 14 dicembre 2023 - Inaugurato oggi il giardino di Villa Spada, riqualificato grazie ai fondi Pnrr per la valorizzazione di parchi e giardini storici. I lavori erano cominciati già iniziati la scorsa primavera, ma erano stati interrotti causa danni arrecati dall'alluvione di maggio, anch'essi risanati grazie ad un intervento straordinario finanziato dai fondi straordinari destinati allo stato di calamità.

Inaugurato il giardino di Villa Spada, taglio del nastro con il sindaco Lepore

L’intervento è stato poi ripreso e portato a termine con due mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

"Una delle prime opere del Pnrr che si completano nella nostra città, siamo orgogliosi di questo, abbiamo investito 2 milioni di euro ricevuti dall'Europa . Villa Spada è un gioiello e avrà nuova luce." commenta il sindaco Matteo Lepore.

Gli interventi hanno riguardato il recupero del giardino all'italiana, un unicum a Bologna, ma non solo: sono state fissate e messe in sicurezza parti architettoniche e anche quelle lapidee monumentali quali le statue, la fontana e altri elementi in pietra. Rinnovati anche il cancello d'ingresso, la recinzione e i percorsi interni al parco. Inoltre uno dei lavori principali è la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane: "Una ristrutturazione che va oltre quello che si vede in superficie, è soprattutto un’imponente opera di regimazione delle acque che è stata fatta per evitare che si ripetano episodi di sversamento di fango sulle strade" spiega l'architetto Benedetta Corsano Annibaldi, dirigente dell'unità intermedia manutenzione strade e verde del Comune di Bologna, responsabile del procedimento. Sono infatti state messe delle vasche di raccolta a partire dalla curva di via Casaglia, oltre a fossi che percorrono tutto il parco e tubi di raccolta.

Il rinnovo del percorso ha poi favorito e migliorato l'accessibilità al parco, facilitando quindi il passaggio a persone con disabilità. Un'opera dunque che ha restituito ai cittadini uno dei parchi più amati della città, all'interno del quale si trova anche la biblioteca comunale Tassinari Clo e il monumento alle 128 donne cadute partigiane.

La riqualificazione della zona non si limita a questo, dall'8 gennaio verranno riaperte anche le adiacenti scuole Carracci.