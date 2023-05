’Incanti e Mercanti’ raddoppia gli spazi espositivi

Comune di Budrio e Pro Loco allargano gli spazi dell’evento ’Incanti e Mercanti’ che si svolge la terza domenica di ogni mese che, a partire dal 21 maggio, si svilupperà su due aree distinte: all’interno del centro storico e in piazzale della Gioventù. "Una scelta per garantire anche la viabilità durante lo svolgimento dell’evento. L’organizzazione presso piazzale della Gioventù terrà conto delle possibili concomitanze con le attività sportive e ricreative già presenti e sarà tale da non arrecare alcun pregiudizio alle stesse".