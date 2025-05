Incarichi al Marconi, confronto tra i soci: più deleghe al Cda

Nuovo scontro tra i soci dell’aeroporto Marconi. Nel consiglio di amministrazione dell’altro giorno, infatti, c’è stato un lungo dibattito tra i componenti della maggioranza e quelli espressione della minoranza privata sulle deleghe da conferire ai vertici dello scalo. Rispetto al passato, e rispetto alla proposta degli amministratori di maggioranza, si è infine deciso di mantenere in seno al consiglio di amministrazione più deleghe del solito.

La richiesta di un maggiore coinvolgimento del consiglio nasce, secondo fonti dell’aeroporto, per affrontare in modo differente le problematiche che interessano lo scalo da diverso tempo, in particolare il problema dei disagi dovuto alla ristrettezza di spazi, come accaduto nell’estate 2024 (in parte affrontato con lavori di restyling della zona imbarchi conclusi pochi mesi fa), alcuni problemi di gestione aeroportuale, quelli di accesso allo scalo e quello dell’inquinamento acustico. Il Cda del Marconi ha anche approvato i dati della trimestrale, che confermano un quadro di crescita complessiva: nei primi tre mesi dell’anno si sono raggiunti i 2.135.210 passeggeri (+9,5% sul 2024), i ricavi sono aumentati del 18,3% (36,2 milioni di euro), l’Ebitda è cresciuto del 4,3% (a 9,5 milioni di euro), mentre l’utile è calato dell’11,7% (a 3,1 milioni di euro).