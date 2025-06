Incastrato dalla targa dell’auto: era ricercato da 16 anni

Argelato (Bologna), 16 giugno 2025 – Era sfuggito alla giustizia per oltre quindici anni, ma a tradirlo è stato un varco elettronico per la lettura delle targhe installato nel comune di Argelato. Un 47enne originario del Perù, residente in provincia di Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di San Giorgio di Piano in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità giudiziarie peruviane.

L’uomo deve scontare quattro anni di reclusione per un episodio di ricettazione commesso nel 2009 nel suo Paese d’origine. I militari, avendo acquisito nelle scorse settimane informazioni sulla sua presenza nel territorio, avevano avviato una discreta attività di monitoraggio ad Argelato e nelle zone limitrofe.

L’arresto è scattato l’altra sera, quando il sistema di lettura targhe automatico installato ai varchi comunali ha segnalato la presenza del veicolo su cui viaggiava il ricercato. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno intercettato poco dopo, mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato della frazione di Funo.

Dopo il fermo e le procedure di identificazione, il 47enne è stato portato in carcere a Bologna, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello in attesa dell’avvio della procedura di estradizione verso il Perù.