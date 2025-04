Incatenati davanti alla Prefettura, ’sgomberati’ gli studenti di Osa

Oggi sanificazione straordinaria della succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso, dove si è conclusa l’occupazione con un tour de force di pulizie degli studenti-occupanti. I danni verranno quantificati, ma sono minimi: il vetro di un distributore, un paio di porte, nel complesso i liceali hanno rispettato la loro scuola. Da domani lezioni regolari in tutte le sedi.

"Comprendiamo che questo periodo abbia rappresentato un momento di preoccupazione per l’intera comunità scolastica – scrive il preside Michele Iuliano –. Nel rispetto delle diverse reazioni e dei sentimenti che questa situazione può aver suscitato in ognuno di voi, riteniamo fondamentale richiamare tutti a un senso di responsabilità condivisa". Per questo "è cruciale affrontare quanto accaduto con la dovuta serietà, senza minimizzare la portata degli eventi. Obiettivo è lavorare insieme per ricostruire un clima di fiducia e collaborazione".

Intanto, ieri mattina alle 7, la Digos ha ‘sgomberato’ i quattro studenti di Osa che avevano passato la notte incatenati davanti alla Prefettura: saranno denunciati per manifestazione non autorizzata.