Incendi a Rodi, il racconto di una bolognese: "Il fuoco davanti a noi"

Bologna, 25 luglio 2023 – Le fiamme sono a pochi chilometri dall’hotel di Rodi in cui in cui lavora come cameriera: da un momento all’altro potrebbero essere tutti evacuati. Dipende dalla direzione che prenderanno le fiamme.

Eugenia Bubici con lo sfondo dello splendido mare e, a sinistra, qualcuno cerca di spegnere un incendio

Eugenia Bubici, 27 anni, residente in via Massarenti è nell’isola greca assieme al fidanzato Anis di 31, da maggio.

Come è la situazione in questo momento?

"Noi abitiamo ad Archangelos e vediamo gli incendi pochi lontano: in linea d’aria potrebbero essere cinque chilometri. Il fatto che è che ci sono 37 gradi, il vento tira fortissimo e questo alimenta le fiamme. Inoltre i mezzi a disposizione non sono molti: ci siano recati in un punto panoramico di Archangelos dal quale si vedono, appunto, gli incendi, ma abbiamo visto solo un aereo per gli spegnimenti". Questa la situazione alle 14,30 circa di ieri (in Grecia erano le 15,30, ndr ).

L’hotel dove lavora invece dove si trova?

"A Kolymbia, un po’ più verso nord".

Com’è la situazione in albergo? E’ stato evacuato?

"Ancora no, ma stavo parlando con alcuni colleghi ed è possibile che verremo evacuati tra non molto. Le direzioni stanno attendendo le indicazioni della protezione civile greca".

I vostri clienti come stanno reagendo?

"C’è paura, come c’è da parte di tutti. Il personale locale, i nostri colleghi greci, sono preoccupatissimi, non solo per gli incendi ma per le ripercussioni sul settore turistico. Per Rodi l’estate è fondamentale e qui sta succedendo un disastro perché le persone vanno via o non arrivano, vista la situazione a dir poco drammatica in molte parti dell’isola".

Quali sono i problemi maggiori?

"Gli hotel non possono accendere l’aria condizionata a causa degli incendi, ci sono black out dell’energia elettrica, per cui anche di notte ci si ritrova nel buio più completo. E poi anche le linee Internet vanno e vengono".

Ci sono turisti bolognesi nell’hotel in cui lavora?

"No, ci sono diversi italiani ma nessuno da Bologna".

Cosa pensate di fare lei e il suo fidanzato? Di andarvene appena possibile?

"In realtà attendiamo che cosa ci dirà la direzione dell’hotel. Noi vorremmo continuare la nostra esperienza in Grecia. Siamo venuti a Rodi per imparare l’inglese. Adesso c’è questa situazione ma ci piacerebbe restare, anche se da un’altra parte, e terminare il nostro periodo di lavoro la cui fine era fissata per novembre".

I suoi genitori cosa dicono? Immaginiamo la preoccupazione...

"Mia madre vorrebbe che rientrassi. È molto spaventata. Guarda la tv e vede le immagini delle fiamme e ha paura. A causa dei blocchi di Internet a volte non riesco a raggiungerla per rassicurala: noi per ora stiamo tutti bene. Voglio che le arrivi questo messaggio".

In caso di pericolo c’è un canale istituzionale di avvertimento?

"Sì, arrivano i messaggi sul telefono da parte della protezione civile greca. Sabato alle 23,40, ad esempio, è arrivato un messaggio, sia in lingua greca che in inglese, dove avvertivano che chi si trovava nelle zone di Pefki, Lindos e Kalathos veniva evacuato a causa dei roghi verso Archangelos, la nostra area. Ma adesso pure da noi la situazione non è più sicurissima, anche se gli incendi non sono ancora arrivati, almeno fino a ora. Attendiamo indicazioni e incrociamo le dita, sperando che gli incendi vengano fermati".