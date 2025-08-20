Incendia la casa dove vive con la madre, giovane nei guai

Ozzano (Bologna), 20 agosto 2025 – Dà fuoco alla casa dove vive con la madre, ma viene prontamente bloccato dalle forze dell’ordine sopraggiunte sul posto.

Salvifico anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto il rogo prima che distruggesse l’abitazione e lambisse le case degli altri condomini.

Ma torniamo ai fatti. Era quasi l’ora di pranzo di lunedì in una zona residenziale delle campagne di Ozzano dell’Emilia, quasi al confine con il territorio di Budrio. Il ragazzo, sulla ventina, si trovava da solo nella casa che condivide con la madre e che fa parte di un plesso residenziale con altre abitazioni.

Tutto sembrava procedere come in una giornata normale. A un certo punto, però, un parente o un amico del giovane deve aver ricevuto, dal 20enne, qualche messaggio che ha messo in allarme i familiari che, preoccupati per la sua incolumità, hanno contattato il numero unico di emergenza. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri e, assieme a loro, i vigili del fuoco dal distaccamento di Budrio. Alcune persone, infatti, nel frattempo avevano anche segnalato ai pompieri fumo fuoriuscire dall’abitazione che stava prendendo fuoco. All’arrivo di forze dell’ordine e dei vigili del fuoco l’appartamento era stato messo a soqquadro e il giovane era in preda a un forte stato di agitazione mentre la casa andava in fiamme.

Mentre il ragazzo veniva allontanato e fatto uscire dall’abitazione i vigili del fuoco hanno prontamente domato il rogo facendo in modo che non distruggesse l’appartamento e che non andasse a minacciare le case limitrofe.

Il giovane è stato subito ammanettato dai carabinieri e dovrà rispondere del reato di incendio.

Visto quanto accaduto e lo stato di alterazione in cui si trovava sono stati chiamati anche i sanitari del 118 che lo hanno sottoposto ad alcuni accertamenti. Contestualmente, dei fatti è stato avvisato il pubblico ministero di turno e ora il giovane rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà come procedere anche a seguito delle valutazione mediche effettuate.

Non è chiaro cosa abbia scatenato questo gesto al momento e non è chiaro neanche se il ragazzo abbia usato un accelerante per far divampare il rogo o solo un mezzo domestico come un fiammifero o un accendino: i vigili del fuoco hanno effettuato tutti i rilievi di prassi e che vengono svolti in situazioni come queste per far luce sull’esatta dinamica di quanto accaduto. L’appartamento, bruciato solo in minima parte grazie a questo pronto intervento di pompieri e carabinieri, è agibile.