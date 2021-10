Bologna, 25 ottobre 2021 - E' ancora in corso un incendio verificatosi alle 20 circa in via delle Lame, in un palazzo del civico 69, dove a causa di un cortocircuito di un quadro elettrico sono poi divampate le fiamme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, accorsi con tre squadre per procedere anche all'evacuazione di alcune famiglie che vivono nel condominio.

Appena ieri un incendio ha interessato uno stabile di via Garibaldi (Video), facendo evacuare diverse famiglie.