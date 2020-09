Bologna, 7 settembre 2020 - Paura e traffico in tilt nel tratto cittadino dell’A14, in prossimità dell’uscita 5 della tangenziale, per un tir che è andato a fuoco. L’incendio del mezzo pesante si è sviluppato intorno alle 18,40 e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con l’A13 in direzione di Ancona. Il tratto è stato poi riaperto in serata ma i disagi per le code sono continuati per ore. Il fumo era visibile da chilometri. Non risultano feriti, ma gravi problemi al traffico. Nessun ferito. Solo danni materiali. Il camion trasportava trucioli e materiale ligneo vario.

L'incendio aveva reso indispensabile anche la chiusura del tratto parallelo della tangenziale e il Ramo di Casalecchio tra Casalecchio di Reno e l’allacciamento con l’A14 verso quest’ultimo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Code e aggiornamenti sulla viabilità

Si sono registrati fino a 6 chilometri di coda verso Ancona con ripercussioni di 4 chilometri sul raccordo di Casalecchio verso l’allacciamento con l’A14, e fino a 8 chilometri tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con l’A13 verso l’allacciamento con l’A1.

"All'interno del tratto chiuso per l'incendio del camion - spiega Autostrade per l'Italia alle 21,45 - rimangono 5 chilometri di coda in diminuzione che defluiscono su una corsia. Chiuso anche il Raccordo di Casalecchio in direzione della A14, tra Casalecchio ed il bivio per la A14.

Per lo stesso motivo sulla Tangenziale di Bologna è chiuso il tratto tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 5 Quartiere Lame in direzione sud. Dopo le uscite obbligatorie di Casalecchio e Borgo Panigale, si consiglia di rientrare in autostrada a San Lazzaro o Arcoveggio per chi è diretto in A13. In direzione di Bologna di segnalano 8 chilometri di coda in aumento tra Castel San Pietro ed il bivio con il Raccordo di Casalecchio".



Incendio sulla Montanara

E sempre oggi, poco dopo le 17,30, i vigili del fuoco sono intervenuti tra Casalfiumanese e Fontanelice, sulla Montanara dove è andata a fuoco una vettura per cause ancora da chiarire.

La persona alla guida, accortasi del fuoco, ha subito accostato a lato strada, fuori dalla carreggiata, e si è messa in salvo facendo scattare l'allarme. I soccorsi sono arrivati subito sul posto. L'auto purtroppo è stata distrutta dalle fiamme. La squadra dei vigili del fuoco ha spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche le forze dell'ordine. Anche qui fortunatamente solo danni materiali, nessun ferito.