Incendio A14: camion Gpl a fuoco nel raccordo tra l’A1 e A14 e traffico paralizzato

Bologna, 9 ottobre 2023 – La cabina di un camion Gpl ha preso fuoco in autostrada, al km 4 del raccordo autostradale A1-14 proprio dove il 6 agosto 2028 avvenne la tragica esplosione di un altro camion Gpl (dopo un tamponamento) provocando il crollo del viadotto. Il tragico bilancio finale fu di due morti, 145 feriti e danni per milioni di euro.

Questa mattina ad andare a fuoco è stata fortunatamente solo la cabina del camion e le conseguenze sono state ‘solo’ quelle di una paralisi del traffico del nodo autostradale bolognese.

Autostrade per l’Italia ha infatti segnalato traffico bloccato sia sulla A14 in entrambe le direzioni tra Casalecchio e il raccordo con l'A1 che sulla tangenziale in direzione A14 tra lo svincolo 2 e lo svincolo 3.

Il raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso quest'ultima è stato infatti chiuso a causa del rogo della cabina del tir che trasportava Gpl all'altezza del km 4,1, adesso spento.

Riaperta invece la Tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo Svincolo 3 Ramo Verde verso la A14 Bologna-Taranto.

Chi viaggia sul Raccordo di Casalecchio verso la A14 deve uscire a Bologna Casalecchio, dove si è formato 1 km di coda. In alternativa a chi viaggia sulla A1, da Firenze verso Bologna/Ancona, consigliamo di proseguire verso Milano, uscire a Valsamoggia e rientrare in direzione di Bologna per poi immettersi sulla A14 verso Ancona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.