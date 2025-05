Incendio al Camplus Bononia: ancora 100 studenti evacuati

Oltre 100 persone non sono rientrate al Camplus Bononia dopo l’incendio di giovedì sera, quando ha preso fuoco un appartamento al secondo piano, con le fiamme che si sono propagate nei due piani superiori. Ancora da accertare le cause: non dovrebbe trattarsi di dolo, ma di una situazione accidentale, forse dovuta a una candela lasciata accesa da una ragazza. Momenti di paura, intorno alle 22.30, tanto che l’intera struttura, dove alloggiano 104 persone tra studenti e turisti, è stata evacuata. Tutti sono scesi in strada, in via Sante Vincenzi, in Cirenaica, e nessuno ha riportato delle ferite o delle intossicazioni.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, compreso il comandante Mauro Caciolai, con diverse squadre e una decina di mezzi. Con autogru, autobotti e autopompe i pompieri sono riusciti a spegnere velocemente le fiamme dell’ala sud del Campus Bononia, alto sette piani. Anche il 118 e la Polizia hanno raggiunto via Sante Vincenzi, entrando dalla vicina via Bonaventura Cavalieri dove c’è anche il Villaggio del Fanciullo, non coinvolto. Per precauzioni anche chi alloggia nell’ala nord, sviluppata su quattro piani, ha lasciato gli appartamenti, per poi tornarci subito nella notte tra il Primo Maggio e ieri. I 104 residenti dell’ala sud invece, compresi i tre delle stanze andate completamente distrutte, si sono dovuti organizzare. Chi da amici, chi da conoscenti o chi in hotel. Tanto che nel parcheggio del Camplus, come anticipato sul sito il Resto del Carlino, erano in tanti con le valigie in mano in attesa di un taxi.

"L’incendio è stato gestito tempestivamente grazie al supporto e al pronto intervento dei vigili del fuoco, cui va il nostro sentito ringraziamento come a tutto lo staff di Camplus che ha reagito prontamente, coordinando le evacuazioni in pochi minuti e riuscendo a riproteggere oltre 100 persone dell’ala interessata. Gli impianti e i sistemi preposti hanno funzionato in maniera ottimale consentendo il contenimento dei danni. Appena 10 giorni fa avevamo effettuato prove di evacuazione. Investire in sicurezza e prevenzione è davvero importante e questi momenti ce lo sottolineano. La causa dell’incendio è ancora in corso di valutazione da parte delle autorità competenti ma la fatalità fa comprendere che la realtà è più imprevedibile di qualunque tentativo umano. Ringraziamo la ministra Anna Maria Bernini per la sua vicinanza mostrata in queste ore e l’Agenzia per il diritto allo studio dell’Emilia-Romagna che ha messo a disposizione 50 posti letto per gli studenti. Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi per garantire loro serenità e una adeguata sistemazione", fanno sapere i vertici del Camplus Bononia.

Ancora ieri mattina i vigili del fuoco stavano effettuando i sopralluoghi all’edificio. L’ala sud non è ancora agibile. E nella facciata della struttura si vede addirittura il cemento portante. Tutto il resto è andato bruciato.