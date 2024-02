Incendio alla Gym Republic, l’ex titolare denunciato dalla polizia

È stato denunciato dalla polizia per danneggiamento a seguito di incendio il cinquantacinquenne ex titolare della Gym Republic di via Ugo Lenzi. L’uomo, domenica sera, era stato tirato fuori dalla palestra in fiamme dai vigili del fuoco, intervenuti assieme alla polizia a seguito della chiamata di un professionista che ha lo studio nello stesso stabile. Il testimone aveva visto il fumo uscire dalle saracinesche chiuse e aveva allertato i soccorsi.

Una chiamata resa ancora più urgente dal sospetto, poi rivelatosi realtà, che il cinquantacinquenne potesse trovarsi all’interno della palestra, visto che la sua macchina era parcheggiata nella strada.

I pompieri avevano sfondato saracinesche e vetrate per entrare e una volta dentro avevano subito individuato l’uomo: paonazzo, sconvolto, ma illeso, l’ex titolare della palestra era stato poi portato al pronto soccorso del Maggiore, non solo per accertamenti sullo stato di salute, visto che aveva inalato del fumo, ma anche per un consulto psicologico.

Nella palestra, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, i danni non sono stati eccessivi. Le pareti sono state annerite dal fumo, alcuni tappetini e attrezzi sono stati bruciati, ma poteva essere una tragedia. Probabilmente, il rogo è partito proprio dai tappetini, che sarebbero stati incendiati. Tanta era la puzza di plastica bruciata che si sentiva l’altra sera in via Ugo Lenzi. Fuori dal locale, sulle saracinesche, erano stati affissi dei volantini, dove era spiegato, in maniera confusa, che l’uomo era stato costretto a chiudere a causa del ‘boicottaggio’ di altri e che i clienti che avevano fatto l’abbonamento sarebbero stati risarciti. Questioni legate probabilmente alle tensioni tra l’uomo e la nuova gestione della struttura, sfociate in un gesto che poteva diventare estremo.

