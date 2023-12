Incendio in un appartamento, sei persone evacuate

Valsamoggia (Bologna), 28 dicembre 2023 - Incendio in appartament o a Castelletto di Serravalle, in Valsamoggia, ieri pomeriggio. Le fiamme sono divampate in via Dante Alighieri, in un appartamento al primo piano di palazzina di tre livelli.

Sei persone sono state evacuate, ma hanno già fatto rientro nei propri alloggi dato che l’intervento portato avanti da cinque squadre dei vigili del fuoco si è concluso; l’inquilino dell'appartamento incendiato però è stato trasportato in ospedale dal 118 a causa del fumo inalato. Sul posto è intervenuto anche il Nucleo investigativo antincendio per approfondire le cause dell’incendio, attualmente ancora al vaglio.