Auto in fiamme sull'A1 a Bologna: trovati 200 grammi di hashish all'interno I due occupanti, un napoletano e una siciliana già noti alle forze dell'ordine per precedenti in materia di droga e reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco per domare l'incendio