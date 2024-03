Incendio a Bologna, tre auto a fuoco dopo una violenta esplosione

Bologna, 11 marzo 2024 – Tre auto a fuoco, questa mattina all’alba in via Raimondi, in Bolognina. Erano le cinque quando una residente ha sentito una violenta esplosione e, affacciandosi dalla finestra, ha visto l’auto in fiamme, una Toyota ibrida. Anche la macchina che era parcheggiata di fianco a quest’ultima, una Dacia, è stata distrutta dalle fiamme. Danni anche a una Passat. Subito nella strada sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: il proprietario della Toyota di fronte alla sua auto in fiamme si è sentito male ed è svenuto. I sanitari del 118 l’hanno trasportato in ospedale in codice due.

Anche il proprietario di un’altra macchina, per evitare che finisse come le altre tre, ha spaccato il finestrino, tolto il freno a mano e trascinato la vettura lontana dalle altre. Stando ai primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale: a innescare l’esplosione un problema alla batteria dell’auto ibrida.