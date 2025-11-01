Mattinata di paura al San Donato, boati e scoppi: 2 auto in fiamme

Bologna, 1 novembre 2025 – I boati, gli scoppi e poi le fiamme. Mattinata di paura al quartiere San Donato, dove sono andate a fuoco due macchine che erano parcheggiate lungo la strada. Intorno alle 8, infatti, i residenti di via Fregoli, all’angolo con via Sacco, sono stati svegliati da forti botti, causati da un incendio che è partito da un’auto; il rogo, poi, ha coinvolto anche i veicoli in sosta vicino al mezzo che ha preso improvvisamente fuoco.

Le auto distrutte e danneggiate nell’incendio

Bilancio: due macchine distrutte, mentre altre due, parcheggiate lì accanto, sono state danneggiate parzialmente. A spegnere l’incendio, che ha quasi rischiato di coinvolgere anche alcuni degli alberi che si trovano lungo la strada, i vigili del fuoco.

Sul posto, poi, sono intervenute anche le Volanti della Questura. Per gestire la viabilità, invece, è stato richiesta la presenza della polizia locale.

Non è esclusa l’ipotesi del dolo

Ancora non sono chiare le dinamiche dello scoppio ed è per questo motivo che la polizia sta eseguendo accertamenti per capire le cause dell’incendio. Non è esclusa, quindi, l’ipotesi del dolo. E “qualora venisse confermata la natura dolosa di quanto accaduto in via Fregoli – tuona la consigliera comunale di FdI Elena Foresti –, saremmo di fronte a fatti di elevata gravità, perché ancora una volta in città si tratterebbe d’insicurezza a scapito dei cittadini che da tempo vengono esasperati da episodi come questo. Da quanto accaduto con le sette auto bruciate in maggio alla Lunetta Gamberini alla piaga delle macchine vandalizzate che coinvolge l’intera città. Continuiamo a chiedere all’amministrazione più presenza in strada della polizia locale, maggiore illuminazione e sistemi di videosorveglianza funzionanti”.

L’incendio del camper abusivo

L’incendio si è verificato poco distante dal giardino pubblico Parker Lennon, che si trova su via del Lavoro. A nemmeno un chilometro da lì, all’inizio di settembre era esploso un altro veicolo: si trattava di un camper parcheggiato abusivamente all’interno di uno spazio condominiale e sottoposto a sequestro amministrativo, e abitato regolarmente da una coppia. Per fortuna, come accaduto ieri mattina, non ci sono stati feriti.