Maxi-incendio devasta un’azienda agricola

Sasso Marconi (Bologna), 14 giugno 2025 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato oggi in un’azienda agricola di via Montelungo, a Pieve del Pino di Sasso Marconi. L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona. Il rogo, partito verso le 19 per cause accidentali ancora in via di accertamento, ha mandato in fumo numerose rotoballe di fieno e ha devastato l’azienda. Per fortuna non ci sono stati feriti e gli animali, fra cui una decina di mucche, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con sette squadre. I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per impedire che le fiamme si propagassero alle colline fra Sasso e Pianoro. L’incendio, peraltro, non era lontano dai tre famosi cipressi di Pieve del Pino.