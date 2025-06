Incendio a Galliera, a fuoco un bus: fiamme e paura / Video

Galliera (Bologna), 3 giugno 2025 - Un forte boato, seguito da un violento scoppio, ha svegliato i residenti di Galliera, questa mattina all'alba, poco prima delle 6. La quiete del tranquillo paese immerso tra le campagne della Bassa bolognese è stata spezzata da un violento rogo (video) che, per fortuna, non ha provocato feriti o vittime.

Boato e fiamme a Galliera: l'autobus andato distrutto nell'incendio

Ad andare a fuoco, per motivi ad ora ancora non chiari, un autobus Tper, in sevizio come linea sostitutiva dei treni tra Ferrara e San Pietro in Casale.

Ma torniamo ai fatti. Il bus della linea sostitutiva stava percorrendo la sp4 Galliera per portare alcuni passeggeri, una quindicina, dalla stazione di San Pietro in Casale a quella di Ferrara. Ad un certo punto, però, a due passi dal centro di San Venanzio di Galliera, e dalla stessa stazione ferroviaria di Galliera, il mezzo ha iniziato a fumare e, in pochi minuti, ha preso fuoco. I passeggeri e l'autista sono tutti riusciti a scendere in tempo prima che le fiamme avvolgessero il bus.

Sul posto sono prontamente sopraggiunti i vigili del fuoco, dal distaccamento di San Pietro in Casale, che hanno scongiurato il peggio, ovvero che il violento rogo si estendesse anche al centro abitato del paese, alla stazione adiacente e alle attività presenti sulla scena dell'incendio.

Con loro, sul posto, anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione: sono stati loro a parlare con l'autista del mezzo, sotto choc, per cercare di capire cosa possa aver innescato questo violento incendio.

Al momento non ci sono ipotesi, forse un cortocircuito. La carcassa incenerita del bus è rimasta sul posto in attesa che si potesse rimuovere.

La strada provinciale SP4 in prossimità della stazione ferroviaria è rimasta chiusa a lungo per consentire il recupero della carcassa di autobus andato a fuoco causando non pochi problemi alla viabilità della zona.

"Questa mattina un autobus Tper è andato completamente distrutto dalle fiamme a San Venanzio di Galliera, mentre effettuava il servizio sostitutivo ferroviario sulla tratta Ferrara–San Pietro in Casale. Solo grazie alla prontezza dell’autista, che ha evacuato in tempo i passeggeri, non ci troviamo oggi a commentare una tragedia”. Questa la dichiarazione di Mattia Polazzi, Capogruppo della Lega in Città Metropolitana di Bologna.

Polazzi ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco metropolitano Matteo Lepore, chiedendo chiarimenti immediati sulle condizioni di sicurezza del parco mezzi Tper, con particolare attenzione a quelli impiegati nei comuni più distanti da Bologna. “Troppo spesso si assiste a una gestione a due velocità del trasporto pubblico: investimenti e attenzione per Bologna città, abbandono e mezzi obsoleti per le tratte extraurbane. È inaccettabile – prosegue Polazzi – che autobus che ogni giorno trasportano studenti e pendolari possano trasformarsi in trappole mobili. Non esistono passeggeri di serie A e di serie B. La sicurezza deve valere ovunque”.

L’interrogazione chiede conto anche di eventuali altri episodi simili avvenuti negli ultimi anni e sollecita un piano straordinario di revisione e sostituzione dei mezzi nelle zone periferiche, troppo spesso dimenticate dalle politiche metropolitane. Il consigliere ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento all’autista del mezzo per la prontezza dimostrata, ai vigili del fuoco volontari di San Pietro in Casale e a tutte le forze dell’ordine intervenute.

"Non basta parlare di sostenibilità se poi i mezzi sono insicuri. La vera modernità si misura sulla sicurezza dei cittadini, non sulla retorica. Bologna non può essere al centro dell’attenzione e il resto del territorio lasciato indietro”, conclude Polazzi.