Bologna, 23 aprile 2023 – Incendio nella notte a Bologna. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute dalle ore 00.20 per un rogo su via Ferrarese sotto il ponte dell'autostrada di un furgone che trasportava materiale musicale. Le squadre hanno provveduto a estinguere il rogo in poco tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto 118, carabinieri e polizia locale.