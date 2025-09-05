Calzaturiero tra luci e ombre
CronacaIncendio nel camper, esplosioni e paura nella notte in San Donato. Fiamme altissime, danni a un condominio
5 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
In quel momento nel mezzo – abitato da una coppia e fermo in un parcheggio da tre mesi – non c’era nessuno. Residenti esasperati: il problema del bivacco e del degrado si potrae da anni

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono subito accorsi sia la polizia di Stato sia la polizia locale

Bologna, 6 settembre 2025 - Attimi di paura in via San Donato, tra i civici 58 e 60, quando a pochi minuti dallo scattare dalla mezzanotte, una forte esplosione ha scosso il quartiere.

Un camper, abitato regolarmente a quanto pare da una coppia e fermo nello spazio condominiale da tre mesi, è esploso.

Otto scoppi, fortissimi, hanno rimbombato per tutta l’area. Le fiamme sono arrivate fino al quarto piano, sciogliendo le ringhiere del piano terra e bruciando quelle del piano primo e secondo.

Piegata anche i cavi dei servizi che collegano le due palazzine.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con tre camionette a domare le fiamme, e diversi agenti della polizia di Stato e della Locale. Sul posto anche i carabinieri. Non è ancora chiaro se l’origine dell’incendio sia dolosa.

All’interno del veicolo non c’era nessuno e nessuno è rimasto ferito: una residente allettata, che abita in una palazzina, è stata visitata dai sanitari.

In lacrime una delle due persone che vive nel camper: “Ero al lavoro nel chiosco dei gelati all’interno del parco Lennon - dice -. Quando mi hanno chiamato per gli scoppi. Non voglio pensare che sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco”.

Stando a quanto raccontato dai residenti, radunati in massa fuori dalle abitazioni per paura, il problema di bivacco e degrado si protrae da anni: “Da troppo tempo segnaliamo ad Acer la situazione - tuona una residente -. Sanno benissimo cosa succede in queste case, ma non ci dà sostegno: nelle cantine vivono, ci sono persone che si drogano. Secondo me hanno dato fuoco al mezzo. Siamo esasperati, nulla come al solito è stato fatto”.  

