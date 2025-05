Incendio al Camplus Bononia, evacuate oltre 200 persone. Distrutti tre appartamenti

Bologna, 2 maggio 2025 – Prende fuoco un appartamento al secondo piano del Camplus Bononia in Cirenaica, l’incendio si propaga al terzo e quarto piano. Scatta l’allarme, gli studenti e gli ospiti della struttura si precipitano fuori. Evacuate oltre 200 persone.

Serata di paura in via Sante Vincenzi, a Bologna, all’angolo con via Bonaventura Cavalieri, quando intorno alle 22.30 del Primo maggio un appartamento, per cause ancora in fase di accertamento – tra le ipotesi anche un candela lasciata accesa da una ragazza –, ha preso fuoco. Le fiamme si sono subito propagate ai due piani superiori, distruggendo totalmente gli appartamenti, sia internamente che esternamente.

I vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sul posto con diverse squadre e una decina di mezzi tra autopompe e autobotti. L’incendio è stato prontamente domato dai pompieri che però hanno iniziato un attento sopralluogo per verificare le condizioni degli appartamenti. Non sono state coinvolte invece le vicine strutture sportive del Villaggio del Fanciullo.

Sul posto anche il 118 e la Polizia. Non risulterebbero feriti o intossicati. Gli studenti che risiedono al Camplus Bononia, così come gli ospiti per brevi permanenze, essendo una struttura consona anche agli alloggi, si sono precipitati fuori dall’edificio. Qualcuno anche con le valigie, non sapendo la gravità della situazione. Intorno alle 23.30 erano ancora tutti in attesa di rientrare o di trovare un’altra sistemazione per questa notte.

Altro incendio nella vicina via Paolo Fabbri

Nel pomeriggio, nelle vicinanze, in via Paolo Fabbri, sempre in Cirenaica, altro intervento dei vigili del fuoco, questa volta al Vag61. Lo stesso spazio libero autogestito ha poi commentato: “Eccoci. Stiamo bene. All’esterno di Vag61 si è sviluppato un incendio che ha lambito anche l’edificio in cui trovano casa le tante attività e i progetti che quotidianamente portiamo avanti e sosteniamo. L’emergenza è rientrata, ora dovremo capire meglio che danni ha subito il nostro spazio libero autogestito e quali conseguenze ci possono essere o meno. Ma intanto ringraziamo con il cuore tutte le persone e le realtà che si sono subito interessate e si sono messe a disposizione. Di certo c’è che supereremo anche questa”.