Scoppia un incendio in una casa: 13 persone all’ospedale

Bologna, 13 novembre 2024 – Tanta paura ieri sera in una abitazione di Lizzano in Belvedere, sull’Appennino bolognese. Per cause ancora da accertare, intorno alle 21, è scoppiato un grosso incendio in una casa che si trova in via Nazionale 24. Ad andare a fuoco è stato il tetto dell’abitazione. A causa del fumo inalato sono state portate all’ospedale 13 persone per effettuare i controlli del caso.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Vergato e da Gaggio Montano, che sono al lavoro da tutta la notte per spegnere le fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri oltre ai soccorsi.