Casa in fiamme a Castello d’Argile, intossicato anche il sindaco / Video

Castello d’Argile, 11 giugno 2025 – Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dal balcone di un appartamento in piazza Caduti 2 agosto 1980, nella frazione di Mascarino a Castello d'Argile. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11. In attesa delle diverse squadre di vigli del fuoco, di tecnici e operai del comune, 118 e carabinieri, con il coordinamento del sindaco Alessandro Erriquez e della sua vice Tiziana Raisa, è stato attivato immediatamente il piano di evacuazione e di messa in sicurezza dell'area.

Per limitare le fiamme, che stavano per propagarsi agli appartamenti vicini, lo stesso primo cittadino, insieme ad alcuni residenti iniziato a spegnere il fuoco con estintori e secchi d'acqua, poi proseguito dai pompieri. Erriquez, a causa del fumo, è rimasto lievemente intossicato, riprendendosi dopo qualche minuto. In corso la valutazione delle cause, ma sembra che l'innesco sia partito da un dispositivo per allontanare le zanzare, rimasto acceso.

Il balcone del condominio annerito dopo l'incendio, spento dai vigili del fuoco

Il bilancio

Ingenti i danni e i vigili del fuoco stanno effettuando ulteriori verifiche strutturali. Gli abitanti del condominio coinvolto possono, comunque, rientrare negli alloggi. La zona interessata è stata circoscritta per garantire il passaggio in sicurezza delle persone che devono fruire dei sottostanti ambulatori medici e della postazione bancomat. I sanitari interventi hanno prestato soccorso anche a un paio di persone, colte da lievi malori da spavento. Sull'accaduto, indagano i carabinieri di Castello d'Argile e della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Nei prossimi giorni inizierà la fase di sgombero dei materiali incendiati.