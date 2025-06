Incendio a Castel San Pietro, appartamento in fiamme

Castel San Pietro (Bologna), 23 giugno 2025 – Grosso incendio ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, in un palazzo a Castel San Pietro, senza nessuna vittima. In fiamme un appartamento dove per fortuna i proprietari non sono rimasti feriti o intossicati. Solo tanta paura per i residenti della zona.

L’interno dell’appartamento, come si vede chiaramente dalle immagini scattate dai pompieri, è andato completamente distrutto.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due dal distaccamento di Imola e una dal distaccamento volontario di Medicina. Le dinamiche esatte del rogo non sono state ancora accertate.