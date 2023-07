Incendio a Castenaso (Bologna), fiamme alla Baschieri e Pellagri

Castenaso (Bologna), 17 luglio 2023 - Paura questa mattina tra i residenti del Frullo a Castenaso quando un denso fumo si è levato dalla Baschieri e Pellagri di via Cà dell’Orbo.

A prende fuoco per cause accidentali un macchinario, di uno dei magazzini, che pressa la polvere da sparo per creare una specie di ‘sfoglia’. Il fumo è stato prontamente domato: prima da un sistema di sicurezza e di spegnimento di cui sono dotati i locali dell’azienda, poi dai vigili del fuoco sopraggiunti poco dopo con vari mezzi.

Castenaso, i mezzi dei vigili del fuoco accorsi per spegnere l'incendio

Sul posto anche polizia locale, carabinieri e il sindaco di Castenaso. I dieci dipendenti che lavorano negli ambienti coinvolti dal principio di incendio al momento per precauzione sono stati fatti evacuare. Le fiamme, subito spente, avevano l’ambito anche il soffitto del magazzino. Non ci sono feriti e il principio di incendio è già stato estinto. Via ca’dell’Orbo e il tratto di via del Frullo dove c’è azienda sono state chiuse al traffico per precauzione.

La paura dei residenti si deve soprattutto a un fantasma del passato, a quell’esplosione che una ventina di anni fa svegliò i residenti del Frullo, proprio per un incendio che avvenne sempre alla Baschieri e Pellagri, azienda di munizioni e polvere da sparo.