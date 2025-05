Bologna, incendio all’ex cinema Smeraldo. Vigili del fuoco in azione

Bologna, 18 maggio 2025 - Una densa coltre di fumo si è levata nel tardo pomeriggio di oggi a San Ruffillo, tra via Toscana e via Tommaso Campanella. A prendere fuoco l’ex cinema Smeraldo.

Vigili del fuoco in azione all'ex cinema Smeraldo

Le cause del rogo non sono ancora chiare. Sul posto svariati mezzi dei pompieri: i vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme e setacciato l’edificio per scongiurare la presenza di persone, sia nelle sale abbandonate del cinema sia nel condomino soprastante dove, fino a un mese fa, viveva la ex proprietaria: nessuna persona è stata trovata all’interno. Sul posto anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e la Polizia, che ora indaga per risalire alle cause dell’incendio: non si esclude la natura dolosa.

Fiamme e paura all'ex cinema Smeraldo

*Notizia in aggiornamento*