Incendio a Collywood Bologna: fiamme nel locale della movida estiva

Bologna, 14 settembre 2023 – Fiamme che divampano e una nube di fumo oscura il cielo. Il cuore dei colli brucia a Collywood, il locale di via dei Colli, proprio su Parco Cavaioni. Nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, alle 5 di mattina circa, quando il locale era chiuso, una telefonata sveglia i proprietari del locale a causa di un principio di incendio all’interno dell’area.

I soci sono stati avvisati dal sistema di monitoraggio Bologna Sicurezza, che attraverso le telecamere di videosorveglianza ha visto l’incendio prendere vita e allargarsi verso il fabbricato del ristorante e della zona bar. "Ci hanno comunicato il principio di incendio che stava interessando la struttura – racconta Marco Putignano, uno dei soci di Collywood –. Le telecamere termiche hanno individuato il rogo che ha colpito il nostro locale, causando alcuni danni. L’origine, come dimostrano i filmati, non è stata dolosa e, soprattutto, non c’è stata nessuna infrazione. Purtroppo queste sfortune possono accadere".

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Pianoro e della caserma Carlo Fava, che hanno permesso il rapido spegnimento dell’incendio. Nonostante l’arrivo immediato dei pompieri, le fiamme sono riuscite a danneggiare una parte della grande struttura che anima le serate estive dei colli bolognesi.

"È successo in piena notte e non c’è stato nessun ferito, ma una parte del fabbricato è bruciata – continua Putignano –. Al momento, il reparto della cucina e il bar adiacente sono totalmente inagibili. Dopo aver rimesso in sicurezza l’area, a nemmeno venti ore dall’episodio, siamo riusciti ad aprire lo spazio, seppur in versione ridotta – spiega il socio –. Un bar e la pizzeria non hanno riportato danni, quindi continueremo a lavorare nonostante ciò che è capitato, fino a quando il tempo ce lo consentirà. Sicuramente saremo operativi fino alla fine del mese".

Dopo l’attenta visione dei video registrati dal sistema di monitoraggio, si è escluso qualsiasi tipo di atto vandalico o la possibilità di incendio doloso. E questo fa tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori di Collywood, che stanno già lavorando alla realizzazione della prossima stagione: "Anche in virtù di quanto è successo, apporteremo delle modifiche e ci saranno delle novità – conclude Putignano –, soprattutto sulla fruizione dello spazio e del paesaggio".