Incendio e colonna di fumo a Bologna: cosa è successo

Bologna, 18 maggio 2025 – Incendio, per fortuna senza gravi conseguenze, poco prima dell’ora di pranzo nei pressi della Trilogia Navile, la nuova zona residenziale in via Delfino Insolera.

Verso le 12 hanno preso fuoco alcuni moduli, adibiti ad uffici, in un cantiere edile. Il cantiere è risultato, poi, essere prevalentemente un luogo di bivacco per senzatetto. In quel momento, fortunatamente, erano vuoti e nessuna persona è rimasta coinvolta.

La colonna di fumo nero è stata vista, nell’azzurro del cielo di oggi, anche da grande distanza, creando apprensione tra i bolognesi.

Sul posto vari mezzi dei vigili del fuoco che hanno prontamente estinto il rogo prima che lambisse gli edifici limitrofi. In corso le indagini per capire se le fiamme abbiano avuto un’origine dolosa.