Incendio in un condominio, 5 intossicati

Bologna, 6 ottobre 2024 - Attimi di paura ieri sera per un incendio divampato in un condominio a Castel San Pietro. L'allarme è scattato intorno alle 21, cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state portata in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco al lavoro a Castel San Pietro, l'incendio sarebbe partito da un contatore

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un contatore elettrico. Scattato l'allarme sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri, i vigili urbani e il personale sanitario del 118 che ha accompagnato le cinque persone in ospedale.