Incendio danneggia sei auto parcheggiate

Il fumo denso come un nebbia invade il parcheggio di via Fava. Scatta l’allarme incendio a Medicina, dove un’auto è finita in cenere nella mattinata di ieri e, fortuna ha voluto, che accadesse proprio a pochi metri dal distaccamento dei vigili del fuoco.

Così, la squadra dei pompieri di turno, indossati i dispositivi di protezione necessari, ha provveduto il più velocemente possibile a circoscrivere ed estinguere le fiamme che già lambivano le vetture adiacenti. Sei, al termine delle operazioni, i veicoli danneggiati.

"L’intervento – spiegano i caschi rossi –, si è svolto in collaborazione con i colleghi giunti dal distaccamento di Budrio".

Dalle prime verifiche, è stata stabilita l’origine accidentale del rogo, dovuto a un corto circuito dei dispositivi interni dell’auto dalla quale è partito. Le fiamme sarebbero partite da un Suv Opel dal quale si sono poi estese ad altre cinque vetture parcheggiate di fianco. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte delle autorità.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della tenenza di Medicina che hanno svolto i rilievi di legge e accertato l’assenza di persone coinvolte: nessun ferito.