Incendio di un autobus a Casalecchio sull'A1: nessun ferito

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, nell’incendio di un autobus che ieri mattina intorno alle 9.40 ha preso fuoco mentre si trovava nei pressi della stazione di servizio Cantagallo dell’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio. Il denso fumo è stato visto a chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno rapidamente raggiunto l’area di servizio per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. Il rogo, oltre a distruggere interamente l’autobus, ha lambito anche una struttura della stazione di servizio. Le squadre vigili del fuoco hanno operato al fine della completa estinzione delle fiamme. Ancora da accertare le cause precise all’origine dell’incendio.