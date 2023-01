Incendio distrugge deposito aziendale

Non si esclude nessuna ipotesi sulla causa dell’incendio che, venerdì notte, a Bazzano ha mandato in fumo i capannoni nei quali venivano conservati materiali e attrezzature dell’impresa edile di Pietro Mignardi. Danni per decine di migliaia di euro e pompieri al lavoro per tutta la notte fino alla mattinata inoltrata di ieri per avere ragione delle fiamme che sono state notate per primo da un automobilista in transito nella via Circonvallazione sud del capoluogo di Valsamoggia. Siamo nella parte collinare del centro storico, a poche centinaia di metri dalla Rocca dei Bentivoglio, a poca distanza dalle abitazioni civili.

L’allarme alla centrale dei Vigili del fuoco è arrivato poco dopo le 21,30 e sul posto sono stati indirizzati i mezzi del distaccamento di Bazzano, seguiti da quelli provenienti da Vignola, Zola e Bologna. Il primo impegno dei pompieri è stato quello di circoscrivere il rogo ed evitare che l’incendio si estendesse alle abitazioni vicine al deposito. Niente da fare invece per l’attrezzatura depositata: veicoli furgonati e da trasporto di materiali inerti, poi escavatori, Bobcat, betoniere, legname, ponteggi. Tutti avvolti dalle fiamme e danneggiati. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

g. m.