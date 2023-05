Incendio doloso in via Marx Distrutti sei auto e un camper

L’allarme l’ha dato all’alba un residente di via Carlo Marx, quando ha visto le fiamme e il fumo levarsi dalle auto in sosta sotto le sue finestre. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 5 nella strada, traversa di viale Lenin alla periferia est della città, per domare l’incendio che ha distrutto sei auto e un camper. Le squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area parcheggio interessata dal rogo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. La cui origine è sicuramente dolosa, vista la presenza di più punti di innesco, distanti tra loro, da cui si è sviluppato il fuoco. In via Marx sono intervenute più Volanti e anche la polizia scientifica per le indagini, tese a identificare l’autore (o gli autori) degli incendi.