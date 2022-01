Bologna, 22 gennaio 2022 - "Ero a casa, libero dal servizio. Mi hanno chiamato dei vicini, che hanno visto il fuoco nel garage". Il carabiniere Pasquale Sibilio, in forza alla stazione di Galliera, ieri pomeriggio ha salvato mamma e due bambini, di 10 e 13 anni, che rischiavano di morire intossicati nel fumo che stava avvolgendo la loro casa a San Vincenzo di Galliera.

Il militare dell’Arma è corso nella strada e, compresa la gravità della situazione, dopo aver chiamato il suo comandante, il maresciallo Adriano Lorenzo, il 118 e i vigili del fuoco, si è lanciato in mezzo a quell’inferno di fumo per soccorrere la famiglia.

"Le scale erano invase dal fumo - racconta - mi sono bagnato il viso e ho raggiunto l’appartamento al primo piano". Dopo aver avvolto in coperte bagnate mamma e figli, li ha portati in strada, al sicuro, prima di accusare un malore per il fumo respirato. Tutti sono stati portati in ospedale, ora stanno bene. La mamma ha raccontato di essersi accorta dell’incendio, partito da un cortocircuito dell’ asciugatrice in garage, ma di non essere subito uscita con i figli perché in quarantena per il covid.