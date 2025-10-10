Marche, il nodo sanità
10 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Incendio nella galleria Sabena: auto a fuoco e traffico in tilt

Paura nel sottopasso vicino all’ospedale Maggiore: la vettura è stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna, non si registrano feriti

Incendio nel tunnel di via Sabena, a pochi passi dall'ospedale Maggiore di Bologna

Bologna, 10 ottobre 2025 – Attimi di paura nel sottopasso Sabena, a un passo dall'ospedale Maggiore, simbolo dell’alluvione che lo scorso ottobre (tra pochi giorni ricorre l’anniversario di quella spaventosa notte) ha colpito la nostra città.

Intorno alle 14, mentre un’auto percorreva il tunnel ha preso improvvisamente fuoco e l’abitacolo è stato avvolto dalle fiamme.

Temporaneamente è stata chiusa la semicarreggiata coinvolta dal rogo, che non ha causato per fortuna incidenti o feriti. Sul posto, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. La strada è stata riaperta al traffico veicolare appena le condizioni lo hanno permesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, da una prima indagine pare che non ci sia un incidente all’origine delle fiamme.

La modifica della viabilità ha comunque causato ritardi e lunghe code in una zona di Bologna già messa a dura prova dai cantiere per linea rossa del tram.

