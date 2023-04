Incendio in un condominio a Granarolo dell’Emilia, paura per due famiglie

Granarolo (Bologna), 7 aprile 2023 - Incendio nella notte in un condominio di Granarolo dell’Emilia, in via Zenetta 6.

Incendio in un condominio a Granarolo

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri dalle ore 22.30 per l’incendio in un appartamento di una struttura di 3 piani (guarda il video).

Le fiamme sono divampate molto velocemente, ma le tante squadre di pompieri presenti sul posto anche con l'ausilio della autoscala hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento interessato dall’incendio ed il condominio stesso.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, i due nuclei familiari intanto hanno trovato sistemazioni provvisorie. Sul posto sono comunque arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Le cause del rogo saranno da verificare, si pensa a un problema con un elettrodomestico. L’appartamento è ora inagibile e lo rimarrà fino alla fine delle operazioni di bonifica dell’area.