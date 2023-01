Incendio nel bosco a Grizzana Morandi, assolto apicoltore

Un vigile del fuoco impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo

Grizzana Morandi (Bologna), 21 gennaio 2023 – “Il fatto non sussiste" perché l’imputato, dell’incendio, non ebbe responsabilità. Era il giorno di Ferragosto di due anni fa, un pomeriggio caldissimo in tutti i sensi quando venticinquemila metri quadrati di area boschivo a Monteacuta Ragazza, frazione di Grizzana Morandi, bruciarono.

E a finire nei guai, con l’accusa di incendio, fu un bolognese di 36 anni, ora assolto in abbreviato dal gup Alberto Gamberini, il quale ha rigettato la richiesta di condanna a 1 anno e 8 mesi del pm Michele Martorelli.

Secondo gli addebiti l’uomo, apicoltore di professione, lasciò all’interno della propria auto un affumicatore per alveari (costituito da un soffietto con fiamme libere) "non talmente spento", il quale "innescava l’incendio della Ford Kangoo che poi si estese nell’area boschiva e nei cortili vicini alle abitazioni ai civici 124 di via Campo Girella, 125 e 126 di via Cà Pasello, 132T di via Cà Romagnoli".

Mentre le abitazioni furono evacuate con urgenza, i vigili del fuoco iniziarono un lavoro che durò giorni interi. Sul posto intervennero ben 18 mezzi dei pompieri con sette autobotti e due elicotteri "per lo spegnimento delle fiamme e per evitarne la diffusione". Ma la responsabilità era da cercare altrove, come ha sempre sostenuto la difesa. "L’indagato – così una memoria depositata dall’avvocato Gabriele Bordoni – si presentava presso le arnie che curava e dopo alcuni minuti, intento ad armeggiare con gli insetti, si accorgeva che la propria auto, poco distante, aveva iniziato a prendere fuoco nella parte dei sedili anteriori".

L’uomo cercò di porvi rimedio, restando anche ustionato, poi chiamò i soccorsi. Ma la causa dell’incendio, come ha dimostrato la difesa, "dalle risultanze istruttorie non è riuscita ad individuarla nessuno dei gruppi di vigili del fuoco intervenuti". La quale sarebbe da attribuire a un’autocombustione della Kangoo, ’aiutata’ anche dalle elevatissime temperature di quel pomeriggio e dalla siccità dei terreni. Nel corso del processo è stato dichiarato inutilizzabile un verbale dove l’imputato affermava di aver lasciato acceso l’affumicatore. Motivo? L’atto era firmato solamente dagli inquirenti ma non dall’interessato.