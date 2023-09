Incendio in appartamento. Il custode eroe sfida le fiamme e salva gli anziani coniugi: "Non ci ho pensato due volte"

"Ho visto un fumo nero e denso uscire da una delle finestre del secondo piano e sono corso su per capire cosa stesse succedendo". L’intervento di Nando, il custode del palazzo di via Emilia Levante dove ieri intorno all’ora di pranzo è divampato un incendio, è stato determinante. Nell’appartamento al secondo piano del civico 19 vive una coppia di signori anziani. Secondo una prima e parziale ricostruzione, a prendere fuoco, a causa di una sigaretta non del tutto spenta, sarebbe stata la poltrona della sala.

Da lì, le fiamme in pochi minuti si sono estese anche al divano. Il custode, che in quel momento si trovava al piano terra, ha visto del fumo denso e nero uscire dalla finestra dell’appartamento al secondo piano. Nando, cinquantenne originario dello Sri Lanka, lavora come custode nel condominio da sette anni. Ieri, vedendo le fiamme, non ci ha pensato due volte e si è diretto immediatamente davanti al portone dell’abitazione per controllare cosa stesse succedendo.

"È stata la signora ad aprire la porta – racconta Nando – mentre il marito era rimasto bloccato nella sala. Quando sono entrato il fumo era densissimo, non si vedeva praticamente niente. Le fiamme si stavano estendendo e non c’era tempo per pensare. Ho preso l’estintore e ho provato a fare del mio meglio". E il suo meglio l’ha fatto perché, grazie a questo repentino intervento, i due anziani coniugi sono riusciti a salvarsi. "Non ho avuto paura – continua – perché pensavo solo a spegnere l’incendio e liberare il marito dalle fiamme. In queste situazioni non c’è tempo per riflettere, bisogna fare veloce". Sul luogo dell’incendio, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco e le volanti della polizia, oltre a un’ambulanza che ha trasportato i due coniugi e il custode in ospedale in codice di minima gravità.

"Ora sto bene – conclude Nando – fortunatamente è andato tutto per il meglio. Mi sono arrivati tantissimi messaggi dagli altri condomini e dall’amministratore, ringraziandomi per quello che avevo fatto. Io non mi sento un eroe, ho cercato di fare il massimo per salvare la vita a quei signori e sono felice di avercela fatta".