Incendio in appartamento, morto un uomo

Una scintilla che pare sia partita dal frigo. Poi il fumo e le fiamme che hanno scatenato l’allarme dei vicini. È morto intossicato, nel rogo della sua abitazionedi Baricella, il 69enne Brunello Fortunato. L’uomo, che ha due figli, viveva da solo nell’appartamento del condominio di edilizia residenziale di Acer in via Gramsci in frazione Boschi di Baricella.

Era l’ora di pranzo di ieri quando alcuni residenti di Boschi, che abitano nei pressi del condominio di via Gramsci, hanno iniziato a notare un denso fumo nero che fuoriusciva dalle finestre dell’appartamento di Fortunato, al primo piano del palazzo. Sono stati, a quel punto, subito allertati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con una squadra da San Pietro in Casale, un’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale.

I pompieri sono entrati nell’appartamento del 69enne, già semi distrutto dal rogo che si era scatenato forse già una mezz’ora prima che i cittadini se ne accorgessero e dessero l’allarme. Con i pompieri sono arrivati anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Il corpo senza vita di Fortunato era riverso a terra, sul pavimento della cucina. L’uomo era già morto all’arrivo dei soccorsi: stando a una prima ipotesi delle forze dell’ordine l’uomo potrebbe aver perso i sensi dopo aver inalato il fumo e questo gli avrebbe reso impossibile scappare dal rogo che si stava scatenando in casa, dove poi conseguentemente è morto. Per fare tutti i rilievi del caso sono arrivate anche le forze dell’ordine. I carabinieri sono giunti con due pattuglie della Compagnia di Molinella e, in supporto, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del Comando di Minerbio, Baricella e Malalbergo. Secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, che in poco tempo sono riusciti ad estinguere il rogo, l’incendio si sarebbe scatenato a seguito di un corto circuito del frigorifero: da questo elettrodomestico sarebbe partita, infatti, una scintilla che poi ha scatenato fumo e fiamme. Sul posto, poco dopo, è arrivato anche il sindaco Omar Mattioli. L’appartamento in questione è stato, come di prassi, sequestrato per permettere tutti i rilievi del caso ed è stato dichiarato inagibile. Le fiamme non hanno intaccato gli altri appartamenti dello stabile che, in un primo momento e per precauzione, erano stati evacuati. Tutti gli altri residenti del condominio già nel pomeriggio di ieri sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Zoe Pederzini