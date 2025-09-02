Incendio in cucina, anziana finisce in ospedale

Sarebbe partito dalla cucina, forse da un elettrodomestico, l’incendio che, ieri mattina, ha devastato un appartamento di Medicina. Erano da poco passate le 11.30 nella tranquilla e residenziale via della Pace. A un certo punto alcuni medicinesi hanno notato copioso fumo nero uscire da una finestra al terzo piano del civico 12 e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Medicina e di Budrio e, con loro, i sanitari del 118 e i carabinieri, oltre a una pattuglia della polizia locale in supporto. I pompieri intervenuti si sono da subito adoperati per liberare la condomina 94enne, che era riuscita a uscire poco prima che il rogo divampasse. La donna, illesa, ma molto agitata, è stata affidata alle cure del 118 ed è stata trasportata in ospedale per alcuni controlli.

I vigili del fuoco hanno spento prontamente le fiamme prima che arrivassero a lambire gli altri appartamenti del condominio. Sarà ora compito degli specialisti del corpo fare le verifiche di prassi sul luogo dell’incendio e chiarire cosa abbia causato il rogo anche se, da una prima ricostruzione, pare che il tutto sia scaturito a seguito di un cortocircuito di un elettrodomestico della cucina. L’appartamento al momento è agibile e la donna è rientrata: le è stato, però, proibito di utilizzare la luce e il gas fino al sopralluogo di un tecnico.

z. p.