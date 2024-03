Incendio in stazione. Fuoco e fumo dal fast food: "Si è sentito un boato"

"Sembrava che un aereo ci stesse passando sopra, poi una vampata di fiamme e fumo ha investito l’area delle griglie. Per fortuna siamo riusciti a evacuare tutti in sicurezza, senza riportare feriti". Le parole di Sara Grazi, manager del Burger King della stazione, dipingono un quadro drammatico che, fortunatamente, non si è trasformato in tragedia. L’incendio è stato innescato dal malfunzionamento della canna fumaria del fast food e la densa nube di fumo acre, scaturita in pochi momenti, ha investito completamente la zona che va da piazza delle Medaglie D’Oro a porta Galliera provocando incertezza nei guidatori passanti per il trafficato tratto di strada.

Incredulità e sgomento non hanno tuttavia fermato una nutrita folla di passanti dal radunarsi nei pressi dello stabile, ancora avvolto dal fumo, per scattare fotografie e indagare sull’accaduto. La folla è stata prontamente dispersa dalle forze dell’ordine accorse per istituire un perimetro di sicurezza e consentire il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, anch’essi sul posto dopo pochissimo. Le squadre di vigili sono successivamente salite sul tetto da dove hanno domato fumo e fiamme. Fiamme che, in ogni caso, non hanno attaccato ne l’edificio ne gli stabili adiacenti. La viabilità, interrotta per alcuni minuti per permettere ai mezzi del pronto intervento di piazzarsi in prossimità dell’edificio in modo agevole, è stata ripristinata, seppur a flusso ridotto, quasi subito. Sul posto non è intervenuta nessuna ambulanza o squadra medica, l’incendio non ha causato nessun ferito anche se diverse persone hanno lamentato una leggera fatica respiratoria, probabilmente a causa della nube di fumo che, per almeno 15 minuti, ha reso l’aria irrespirabile.

Alberto Biondi