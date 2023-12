Incendio in una palazzina. Appartamento devastato

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di mercoledì in un appartamento al piano terreno di una palazzina di tre piani nel centro del capoluogo di Castello di Serravalle, che ha provocato l’evacuazione di sei persone e la lieve intossicazione del proprietario dell’immobile. Poco prima delle 17 l’allarme è stato lanciato da un residente, che ha visto il fumo uscire dalla finestra dell’abitazione di via Dante Alighieri, in un cortile interno adiacente al complesso di Casa Bellato, dal quale si accede dalla strada provinciale che attraversa il centro storico. Le fiamme sono divampate velocemente alimentate dai mobili e dalle suppellettili. In pochi minuti l’abitazione è andata praticamente distrutta e l’inquilino è stato soccorso e portato in salvo dai vigili del fuoco, poi trasportato dal 118 in ospedale, per una lieve intossicazione.

Altri sei residenti nella palazzina hanno dovuto lasciare per qualche ora le loro case per poi essere autorizzati a rientrare in casa in serata, dopo che le fiamme erano state domate e svolte le verifiche tecniche necessarie. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco dai distaccamenti di Bazzano, di Zola, Bologna e Vignola, che hanno operato per alcune ore per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero agli appartamenti al piano superiore.

I sanitari del 118 hanno assistito gli evacuati e prestato le prime cure all’uomo, un settantenne del luogo, che ha riportato una lieve intossicazione nel tentativo di spegnere da solo il principio di incendio. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castello di Serravalle. Dai primi accertamenti si presume che le cause del rogo possano essere accidentali.

g. m.