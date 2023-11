Incendio in via Libia, due sfollati

Un incendio del quadro elettrico ha portato all’evacuazione di un palazzo al civico 17 di via Libia, ieri pomeriggio poco prima delle 18.

Sul posto sono celermente intervenuti i vigili del fuoco, che nel giro di pochissimo tempo sono riusciti a domare le fiamme. In via precauzionale, i pompieri hanno deciso di evacuare alcuni residenti, poiché gli appartamenti erano infatti rimasti senza luce e senza riscaldamento a causa del guasto.

Nessuno è rimasto ferito, dato che il fumo non è riuscito a entrare nelle abitazioni, e nessun appartamento è risultato danneggiato dalle fiamme.

Al punto che dopo neppure un’ora dall’inizio dell’intervento, tutti i residenti hanno chiesto di potere rientrare nelle proprie case, ed è stato loro concesso.

Soltanto due gli sfollati: un’anziana signora, già febbricitante prima dell’evento, è stata presa in carico dal 118 e trasportata in ospedale in ambulanza per accertamenti e per evitare che rimanesse fuori al freddo, e il figlio che l’ha accompagnata.

Anche nella giornata di sabato, intorno alle 5 di mattina, un incendio si era sviluppato sempre tra i contatori di un condominio, ma in via Ferravilla (al civico 10), in zona San Donato. Le fiamme avevano invaso il vano scale, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Un adulto e un minorenne erano stati portati in Pronto soccorso per accertamenti a seguito dell’inalazione di fumo.