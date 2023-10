Incendio in via Magazzari a Bologna, cinque intossicati

Bologna, 8 ottobre 2023 – Cinque persone sono rimaste leggermente intossicate in un incendio scoppiato ieri sera nello scantinato di un edificio in via Argia Magazzari, zona San Donato, a Bologna.

Due botti, come di esplosioni, uno di seguito all’altro. “Come due sportelli che sbattono con violenza”, ha raccontato una residente. E poi il fumo, denso e nero. I vigili del fuoco sono stati fino a tarda sera al lavoro, con più squadre, autoscala e autobotte per chiarire le cause del rogo sviluppatosi nello scantinato dello stesso palazzo dove, a fine agosto, c’era stata un’esplosione all’interno di un negozio in fase di ristrutturazione. Un operaio trentunenne era rimasto gravemente ustionato in quella circostanza.

Ieri sera intorno alle 21,30, invece, cinque persone hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, accorsi in via Magazzari assieme ai finanzieri del vicino comando provinciale e a più pattuglie della polizia, che hanno soccorso i residenti in difficoltà e che adesso stanno lavorando assieme ai pompieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

In ospedale sono finiti il proprietario della cantina da cui sarebbe partito l’incendio e due pensionati, marito e moglie, residenti nella palazzina. La cantina non è collegata con il negozio danneggiato due mesi fa, ma soltanto attigua. Una coincidenza, insomma, che ha provocato però apprensione tra i residenti, che hanno visto il fumo uscire dalla saracinesca danneggiata dell’attività e hanno pensato a un ennesimo incidente sul lavoro. I vigili del fuoco hanno spento in breve l’incendio, che era stato già parzialmente domato dal proprietario della cantina.