Incendio in via Rimesse. Bruciata viva nel letto. Donna muore a 79 anni

Le fiamme, il fumo e le urla disperate di chi chiede aiuto. Poi, le sirene spiegate dei vigili del fuoco e dell’ambulanza, il rumore dei vetri che si infrangono e, infine, il silenzio. Il silenzio della tragedia che, ieri mattina, ha avvolto via Rimesse.

È morta bruciata viva nel suo letto Loretta Mainardi, 79 anni, nell’alloggio Acer in cui abitava da sola all’ultimo piano. La sua camera da letto, alle 8.30 circa, è stata avvolta da un incendio, partito con molta probabilità da una sigaretta che l’anziana, fumatrice incallita, stava aspirando stesa sul suo giaciglio, circondato da tanti, tantissimi pacchetti di sigarette e diversi medicinali e pillole. La donna non riusciva a muoversi o a spostarsi da sola e per questo era allettata, accudita dalla presenza e dall’assistenza giornaliera dei servizi sociali. Un’operatrice, tra l’altro, era passata precisamente un’ora prima dell’incidente. Una fatalità, quella di trovarsi sola proprio in quel momento, che non le ha lasciato scampo.

A dare l’allarme, contattando immediatamente i soccorsi, è stata una vicina di casa che, corsa sul pianerottolo, ha sentito un forte odore di bruciato e le grida di aiuto che la vittima lanciava dal suo appartamento di edilizia popolare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto con diverse squadre: i pompieri sono riusciti a entrare nell’abitazione salendo in cima all’edificio, all’ultimo piano, e rompendo i vetri della finestra, annerita dal fumo. E lì, nella sua stanzetta, è stata trovata la 79enne: sul suo letto ’ospedaliero’, circondata da sigarette e scatole di medicinali. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti due pattuglie della polizia. Dopo i rilievi della Scientifica, starà agli agenti indagare sull’effettiva causa del decesso e scoprire l’origine dell’incendio.

L’anziana non aveva figli, ma lascia un nipote che non viveva con lei. Nell’alloggio Acer, infatti, la donna era sola, assistita e curata dalle operatrici dei servizi sociali che, tre volte al giorno, andavano in via Rimesse per prendersi cura di lei e della casa. Un rapporto di attenzione e affetto, tra assistenti e assistita, che è emerso quando le operatrici hanno appreso la notizia, all’ingresso del condominio: un abbraccio, tra una delle dipendenti dei servizi sociali e il nipote della vittima, incornicia l’uscita del feretro dalla palazzina in Cirenaica: "Era come una nonna – sussurra l’operatrice –. Abbiamo fatto tante segnalazioni spiegando che fumare a letto, prima o poi, si sarebbe trasformato in tragedia. E così è stato".

Diversi anche gli infermieri che, a domicilio, si prendevano cura della salute dell’anziana. A turno, ogni giorno, insomma, una squadra di professionisti la accudiva e le faceva compagnia: per aprire la porta di ingresso, un codice di sicurezza segnalato su un foglietto che, all’arrivo degli assistenti sociali, veniva staccato dall’uscio. Al momento dell’incendio, però, il foglio era all’esterno dell’appartamento, proprio perché la donna era a casa da sola.