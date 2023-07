Incendio a Monghidoro (Bologna), macchina agricola in fiamme

Monghidoro (Bologna), 26 luglio 2023 – Un violento incendio ha minacciato, questa mattina, i verdi boschi dell’Appennino bolognese a Monghidoro.

Come riferito dai vigili del fuoco del locale distaccamento, prontamente intervenuti con vari mezzi, il rogo si è sviluppato alle 11.50 per l’incendio di una macchina agricola pare per un corto circuito.

Le squadre hanno provveduto alla sua estinzione che ha richiesto tempo. L’operazione è stata complessa in quanto il sito del rogo era particolarmente impervio. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del reparto volo di Bologna per supporto alle operazioni. Non risultano feriti.