Incendio in un capannone, morte 10 galline

Bologna, 16 settembre 2024 – Un vasto incendio è scoppiato in un capannone nel Bolognese: le fiamme hanno distrutto la struttura dove sono morte 10 galline.

Per domare l’incendio sono giunte unità dei vigili del fuoco da Molinella, Budrio e Medicina.

Le cause sull’origine dello scoppio del rogo sono ancora da accertare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

E’ il secondo episodio in 2 giorni nel quale si consuma una strage di animali. L’altro giorno, infatti, un camion che trasportava polli e galline è rimasto incastrato sotto al ponte dell’uscita 6 della tangenziale in via di Corticella.

Il mezzo, troppo alto, si è scoperchiato e le gabbie sono finite sull’asfalto coi poveri animali che sono morti schiacciati.